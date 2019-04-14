Атака біля посольства України у Британії: відомі нові подробиці



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Коли близько 7 ранку автомобіль нападника під'їхав до посольства, той голосно включив музику

Перед тим, як кілька разів в'їхати в автомобіль українського дипломата, зловмисник слухав українську музику

Перед атакою біля українського посольства, де 13 квітня чоловік на автомобілі навмисне протаранив службову машину посла України в Лондоні Наталії Галібаренко, зловмисник кілька годин голосно слухав в машині українську музику.

Цю інформацію британським ЗМІ повідомили відразу кілька місцевих жителів з району Холланд-парк, де розташовується дипмісія.

Так, за словами Дарсі Мерсьє, коли близько 7 ранку автомобіль нападника під'їхав до посольства, той голосно включив музику, а на прохання припинити шум, сказав, що зробив це «для українського посольства»..

Місцевий житель Ден підтверджує, що, починаючи з 7:30, з Mercedes на вулиці кілька годин голосно грала музика.

Як повідомлялось, у суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства. Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла. У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції.