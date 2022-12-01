Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини

Українські правоохоронці роблять усе можливе, аби кожен окупант отримав справедливе покарання

З 10 жовтня Україна почала отримувати реакцію Росії на власні програші у війні. Відтоді тероризм країни-агресорки у вигляді ракетних обстрілів спричинив значні руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури, а також житлових будинків і цивільних об’єктів. В українській розвідці роблять все можливе, аби злочинці, які відповідають за атаки по містам України, були покарані.

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Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, деякі військовослужбовці 22-ої гвардійської важкої бомбардувальної дивізії ВКС ЗС РФ були ідентифіковані. Саме вони 10 жовтня, 15 і 23 листопада випустили по Україні ракети класу «повітря-поверхня» (Х-101, Х-555, Х-59). За інформацією розвідки та OSINT-спільноти, дивізія обстрілювала електромережу України, а також причетна до знищення Маріуполя та удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці 27 червня, що спричинило масову загибель людей.

Кобилаш Сергій, командувач Дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ і генерал-лейтенант, народився в Одесі. З 2016 року він обіймає свою нинішню посаду. Його підлеглі завдають ракетних ударів по об’єктам критичної інраструктури, житловим будинкам і цивільним будівлям. ГУР також має інформацію про те, що він керував бомбардуваннями у Маріуполі навесні 2022 року.

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За 30 років своєї кар’єри він брав участь у війні в Сирії, Грузії та Чечні. Саме ця особа є однією з тих, що несе відповідальність за прицільні авіаудари по школам, лікарням і цивільним об’єктам. Кремль всіляко заохочував його діяльність, надаючи нагороди і звання.

Його заступник Кувалдін Сергій, який зареєстрований у місті Енгельс Саратовської області, раніше був заступником командира 22-ої гвардійської важкої бомбардувальної дивізії. Пізніше Кувалдін також очолював 326-ту важку бомбардувальну авіаційну дивізію в м. Українка Серишевського району Амурської області. Генералом став у 2018 році.

Безпосередньо 22-у дивізію наразі очолює генерал-майор Пчела Олег. Обіймає посаду він з 2017 року, майором став у 2020 році. Його дочка Катерина Пчела також обрала військову кар’єру – у 2017 році вона вступила до Краснодарського вищого військового авіаційного училища і стала першою жінкою в РФ, яка проходить підготовку пілота дальньої авіації.

52-й полк цієї дивізії у Калузькій області очолює Тимошин Олег. Полковник отримав цю посаду тільки в 2021 році. Він є одруженим і має сина. У цьому ж полку служать начальник штабу ескадрильї Голєнков Дмитро, капітан Євсеєв Артем, штурман Григор’єв Денис, командир корабля Васін Олександр.

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В іншому полку цієї дивізії, 121-му, у місті Енгельс ідентифікували значно більше злочинців. Зокрема, командира полку Скитського Олега, командира ескадрильї Волковицького Сергія, його заступника Гуцала Сергія, командира корабля Тверітіна Ігоря, Мішина Сергія, Хамітова Руслана та інших.

Наостанок командування 184-го важкого бомбардувального полку 22-ї дивізії також було знайдено. Полком керує Симоненко Олександр, а командиром ескадрильї нині є Павлюков Федор.