У Бахмуті внаслідок обстрілу рашистів поранена дитина, є загиблі (фото)

На Донеччині за добу окупанти здійснили 32 вогневі атаки на 12 населених пунктів

За добу 30 листопада ворог 32 рази обстріляв Донеччину, застосувавши ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган», артилерію і міномети. Про це повідомила Нацполіція у Донецькій області.

Внаслідок обстрілів постраждали 12 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, смт Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Курдюмівка. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідницький інститут, ТЕС, магазин.

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По Слов’янську зафіксовано три ракетних удари із ЗРК «С-300». Пошкоджено один багатоквартирний та п’ять приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.

Лиман окупанти обстріляли з «Ураганів», поцілили у багатоквартирні будинки – загинула людина, є травмовані. Зі «Смерчів» ворог вдарив по Кураховому, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та два приватних будинки, інформація щодо жертв і поранених не надходила.

Найгучніше було у Бахмуті. За добу рашисти обстріляли місто вісім разів, вбили та поранили цивільних, серед травмованих – дитина. Руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Соледарі та Торецьку.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 77 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 490 осіб, серед них 4733 – діти, 1912 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів.

У Мелітополі у клубі, де розселились окупанти, прогриміли вибухи.

Крім того, до лікарень Донецька доставлено понад 700 поранених окупантів.