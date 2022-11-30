Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Бахмуті внаслідок обстрілу рашистів поранена дитина, є загиблі (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Бахмуті внаслідок обстрілу рашистів поранена дитина, є загиблі (фото)
Внаслідок обстрілів постраждали 12 населених пунктів
Нацполіція

На Донеччині за добу окупанти здійснили 32 вогневі атаки на 12 населених пунктів 

За добу 30 листопада ворог 32 рази обстріляв Донеччину, застосувавши ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган», артилерію і міномети. Про це повідомила Нацполіція у Донецькій області.

Внаслідок обстрілів постраждали 12 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, смт Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Курдюмівка. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідницький інститут, ТЕС, магазин.

6 фото
На весь екран

По Слов’янську зафіксовано три ракетних удари із ЗРК «С-300». Пошкоджено один багатоквартирний та п’ять приватних будинків. За попередніми даними, люди не постраждали.

Лиман окупанти обстріляли з «Ураганів», поцілили у багатоквартирні будинки – загинула людина, є травмовані. Зі «Смерчів» ворог вдарив по Кураховому, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та два приватних будинки, інформація щодо жертв і поранених не надходила.

Найгучніше було у Бахмуті. За добу рашисти обстріляли місто вісім разів, вбили та поранили цивільних, серед травмованих – дитина. Руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Соледарі та Торецьку.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 77 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 490 осіб, серед них 4733 – діти, 1912 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів.

У Мелітополі у клубі, де розселились окупанти, прогриміли вибухи

Крім того, до лікарень Донецька доставлено понад 700 поранених окупантів. 

Теги: війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ не пускають ворога у напрямку Білогорівки
ЗСУ б’ють ворога поблизу Білогорівки: Гайдай розповів про ситуацію на Донеччині
27 листопада, 14:57
У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ
В одному із сіл на Донеччині всі будинки заселені рашистами – Генштаб
26 листопада, 18:17
На Донеччині окупанти мобілізували на війну напівсліпого: перехоплення
На Донеччині окупанти мобілізували на війну напівсліпого: перехоплення
22 листопада, 14:09

Події в Україні

На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які викрадали українців до катівень
На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які викрадали українців до катівень
У Бахмуті внаслідок обстрілу рашистів поранена дитина, є загиблі (фото)
У Бахмуті внаслідок обстрілу рашистів поранена дитина, є загиблі (фото)
У Росії існує дефіцит деяких видів озброєння: розвідка повідомила деталі
У Росії існує дефіцит деяких видів озброєння: розвідка повідомила деталі
Сумщина: внаслідок обстрілу лікарні загинув підліток
Сумщина: внаслідок обстрілу лікарні загинув підліток
Єврокомісія пояснила шокуючі цифри про втрати України
Єврокомісія пояснила шокуючі цифри про втрати України
Пентагон пояснив, чому РФ обстрілює Україну болванками від ядерних ракет
Пентагон пояснив, чому РФ обстрілює Україну болванками від ядерних ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
37K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
33K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
30K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
17K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
15K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими

Новини

«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту