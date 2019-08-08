Атамбаєв заявив, що стріляв під час штурму його резиденції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експрезиденту Атамбаєву вдалося уникнути затримання

За словами Атамбаєва, постріли були здійснені «вгору, п'ять-шість разів»

Експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що стріляв під час штурму 7 серпня, коли спецназ штурмував його резиденцію.

За словами Атамбаєва, постріли були здійснені «вгору, п'ять-шість разів», повідомляє Kloop.

«Рикошет був або попало, я не знаю. Намагався ні в кого зі спецназу не потрапляти, але хтось їх весь час підштовхував вперед. Я відразу попереджав, що буду чинити опір. Відкрито кажу, щоб потім нікому з моїх прихильників це не вішали», - заявив Атамбаєв.

За словами експрезидента, у його прихильників зброї не було.

Нагадаємо, 7 серпня у Киргизстані спецпризначенці штурмували резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизстану.

Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.