Прихильники експрезидента Киргизії відбили його у бійців спецпідрозділу



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У Киргизії проходить операція із затримання колишнього президента Атамбаєва Фото: 24.kg

Прихильники повалили частину паркану і прорвалися на територію резиденції

У Киргизії, де зараз триває операція спецпідрозділу з штурму будинку і затримання колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, протестувальники відбили його у бійців.

Про це пише видання 24.kg.

Його радник Фарід Ніязов повідомив, що він перебуває всередині свого будинку.

Повідомляється, що прихильники повалили частину паркану і прорвалися на територію резиденції. На території біля воріт сталася пожежа, було чути вибухи. Спецпідрозділу не вдалося силою затримати Алмазбека Атамбаєва. Його прихильники поки що змогли відбити штурм, пише ЗМІ.

За даними видання, прихильники Алмазбека Атамбаєва відстрілювалися, внаслідок чого було поранено одного спецпризначенця, його везуть до лікарні. Всього в лікарнях перебуває 15 потерпілих з різними травмами.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що у Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.