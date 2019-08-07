ЗМІ: спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії



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Бійці спецназу начебто затримали Атамбаєва і відвезли його в невідомому напрямку

За інформацією ЗМІ, всередині будинку Атамбаєва триває стрілянина

У селищі Кой-Таш у Киргизії спецназ штурмує резиденцію колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, його прихильники намагаються її захистити.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, за даними агентства «Акипресс», декілька людей дістали поранення.

Як повідомили прихильники Атамбаєва російському виданню «Риа Новости», спецназ затримав екс-президента.

Цю інформацію «Тасс» підтвердили у штабі експрезидента.

«Бійці спецназу затримали Атамбаєва і відвезли його в невідомому напрямку», - сказав виданню представник штабу експрезидента.

За інформацією співрозмовника, всередині будинку Атамбаєва триває стрілянина.

Водночас, як повідомили 24.kg прихильники Атамбаєва, які знаходяться на місці подій, колишній президент продовжує оборонятися в своєму будинку.

Як додає «Вечірній Бішкек», під час силового захоплення постраждали десятки осіб, які вийшли на захист Атамбаєва.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що у Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.