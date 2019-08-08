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    У світі

    Колишній президент Киргизстану звернувся до силовиків після штурму його резиденції

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    Експрезидент Киргизії Алмазбек Атамбаєв - Колишній президент Киргизстану звернувся до силовиків після штурму його резиденції
    Експрезидент Киргизії Алмазбек Атамбаєв

    Атамбаєв заявив, що спроба його затримати і спецоперація в його будинку були «виявом свавілля»

    Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв виступив зі зверненням до правоохоронних органів після штурму своєї резиденції.

    Він заявив, що спроба його затримати і спецоперація в його будинку були «виявом свавілля».

     «Я закликаю силовиків одуматися не йти проти свого народу», - сказав експрезидент в ефірі одного з місцевих телеканалів у четвер, 8 серпня.

    Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що у Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

    Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

    Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

    За останніми даними, після штурму до лікарні надійшли 43 постраждалих, з один співробітник силових структур помер.

    Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту - в корупції та незаконному збагаченні.

    Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.

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