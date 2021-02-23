Яхта Медведчука вартістю $200 млн не потрапила під санкції – ЗМІ
19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко
Медведчук володіє однією із найдорожчих у світі яхт
У володінні глави партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.
Зазначається, що це одна із найдорожчих у світі яхт. Приблизна вартість морського судна становить 200 млн доларів. Яхта має п’ять палуб і завдовжки 92,5 метра. Також на ній є басейн розмірами 12 на 4 метри. Всього на ній може розміститися 14 гостей і 22 членів екіпажу.
Зазначається, що офіційно яхта зареєстрована на офшорну компанію, а тому на неї не поширюється дія санкцій, введених РНБО.
Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід Самара – Західний напрямок. Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу. Наразі «Нафтопровід Медведчука» не збирається припиняти роботу.
Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.