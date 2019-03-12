Аваков назвав чотирьох кандидатів, яких підозрюють в організації «сіток» на виборах



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Арсен Аваков

Всього за період передвиборної кампанії до поліції надійшло 2809 звернень щодо порушень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що до МВС надійшло звернення щодо чотирьох кандидатів у президенти, які використовують так звані «сітки» — масштабні схеми з підкупу виборців.

Аваков зазначив, що штаб провладного кандидата за допомогою адмінресурсу і за кошти бюджетної програми намагається купити голоси пенсіонерів, зокрема, у Василькові на Київщині.

«У нас всього є звернення щодо чотирьох кандидатів. Мої колеги нещодавно звертались і заявляли по кандидату Тимошенко (Юлія, ред.). Я в даному випадку розповів вам про звернення щодо команди Порошенка (Петра, ред.). У нас є ще звернення одне, ви здивуєтесь, це щодо Тарути (Сергій, ред.) і одне щодо Гриценка (Анатолій, ред.)... Не означає що кожне звернення це правда, це означає, що ми це перевіряємо», — повідомив Аваков.

Міністр додав, що всього за період передвиборної кампанії до поліції надійшло 2809 звернень щодо порушень.

Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Джерело: Громадське