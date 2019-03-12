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    Аваков назвав чотирьох кандидатів, яких підозрюють в організації «сіток» на виборах

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    Арсен Аваков - Аваков назвав чотирьох кандидатів, яких підозрюють в організації «сіток» на виборах
    Арсен Аваков

    Всього за період передвиборної кампанії до поліції надійшло 2809 звернень щодо порушень

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що до МВС надійшло звернення щодо чотирьох кандидатів у президенти, які використовують так звані «сітки» — масштабні схеми з підкупу виборців.

    Аваков зазначив, що штаб провладного кандидата за допомогою адмінресурсу і за кошти бюджетної програми намагається купити голоси пенсіонерів, зокрема, у Василькові на Київщині.

    «У нас всього є звернення щодо чотирьох кандидатів. Мої колеги нещодавно звертались і заявляли по кандидату Тимошенко (Юлія, ред.). Я в даному випадку розповів вам про звернення щодо команди Порошенка (Петра, ред.). У нас є ще звернення одне, ви здивуєтесь, це щодо Тарути (Сергій, ред.) і одне щодо Гриценка (Анатолій, ред.)... Не означає що кожне звернення це правда, це означає, що ми це перевіряємо», — повідомив Аваков.

    Міністр додав, що всього за період передвиборної кампанії до поліції надійшло 2809 звернень щодо порушень.

    Нагадаємо, поліція 4 березня відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського. 

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      Джерело: Громадське

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