Аваков назвав «своїми іграшками» патрульні катери і порадів, що вони вже на виробництві (фото)

Контракт з французькою компанією OCEA щодо будівництва 20 катерів FPB 98 MKI для Морської охорони ДПСУ на суму у 136,505 млн євро було підписано у липні 2020 року

У жовтні 2021 року запустять перше готове судно для тестування та прийому

Перший патрульний катер для Морської охорони ДПСУ буде готовий до кінця жовтня 2021 року. Про це повідомив міністр МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«Умоєму кабінеті багато таких.. іграшок та моделей… які від мрій та ескізів – перетворюються в реальність! Представляю вашій увазі макет патрульного судна ФПБ6 українського прикордонника. Це вже реальність! Кораблі вже на виробництві. Цього жовтня перший корабель буде поставлений на воду для прийняття та випробувань», – написав міністр.

Нагадаємо, контракт з французькою компанією OCEA щодо будівництва 20 нових алюмінієвих катерів FPB 98 MKI для Морської охорони ДПСУ на суму у 136,505 млн євро було підписано у липні 2020 року. «Загалом до 2024 року ми отримаємо 20 (!!) кораблів цієї серії - спільного французько-українського виробництва…Всі кораблі обладнані швидким реберним човном українського виробництва (Харків). 5 кораблів повністю зроблять в Україні на заводі «Нібулон» в Миколаєві. Загальна наукова сума контракту становить 136,5 млн євро. Сьогодні прикордонниками прийняли 3 прикордонників у Франції, у жовтні 2021 року запустять перше готове судно для тестування та прийому.

Доставка першого відправлення в Україну очікується в грудні 2021 року. Загалом у 2022 році отримають 9 кораблів. За контрактом також будуть підготовлені 240 членів екіпажу судноплавства та 120 техніків», – повідомив Аваков.

Тим часом, в Одесі, на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту, представники України та Великої Британії підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.