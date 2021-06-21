Військово-морські сили України та Великої Британії домовилися про співпрацю

Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України

В Одесі, на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту, представники України та Великої Британії підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Про це повідомляє Міноборони України.

З британської сторони договір підписав міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін, з української – заступник міністра оборони Олександр Миронюк.

Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

«Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях», – йдеться в повідомленні.

Есмінець HMS Defender прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS Trent.

Тим часом, британська компанія Global Energy Ventures приступила до розробки свого пілотного судна C-H2 для транспортування водню вантажопідйомністю 430 тонн. Передбачається, що перший танкер буде готовий до 2025 року