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    США виводять з Чорного моря ракетний есмінець

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    Американський ракетний есмінець USS Laboon виконував у Чорному морі патрулювання - США виводять з Чорного моря ракетний есмінець

    Американський ракетний есмінець USS Laboon виконував у Чорному морі патрулювання

    Фото: Barker / Released

    USS Laboon взяв курс на Середземне море

    Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря. Про це повідомляє Шостий флот ВМС США.

    «USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі», – йдеться у дописі флоту у Twitter.

    Як вже передавав «Главком», вранці у п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

    23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

    Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

    З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.

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    Теги: Чорне море США корабель ВМС флот море
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    США виводять з Чорного моря ракетний есмінець