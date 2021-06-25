США виводять з Чорного моря ракетний есмінець

USS Laboon взяв курс на Середземне море

Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря. Про це повідомляє Шостий флот ВМС США.

«USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі», – йдеться у дописі флоту у Twitter.

BREAKING: #USSLaboon begins southbound transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea after completing maritime patrols in support of @NATO allies and partners in the Black Sea! pic.twitter.com/C4EjYv0wJY — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 25, 2021

Як вже передавав «Главком», вранці у п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.