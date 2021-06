США виводять з Чорного моря ракетний есмінець

Американський ракетний есмінець USS Laboon залишає акваторію Чорного моря. Про це повідомляє Шостий флот ВМС США.

«USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі», – йдеться у дописі флоту у Twitter.

BREAKING: #USSLaboon begins southbound transit from the #BlackSea to the #MediterraneanSea after completing maritime patrols in support of @NATO allies and partners in the Black Sea! pic.twitter.com/C4EjYv0wJY