Аваков озвучив свою позицію щодо марихуани



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Глава МВС Арсен Аваков

Питання легалізації марихуани має обговорюватися за участю медиків, МВС і релігійних організацій, - вважає Аваков

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для легалізації марихуани немає ні законодавчого процесу, ні процедури. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За його словами, це питання буде піднято Міністерством охорони здоров'я.

«Щодо питання медичного використання марихуани. У нас на цю тему немає ні законодавчого забезпечення, ні процедури, ні філософії. Минулий уряд обговорював його «з голосу», без єдиного документа. Я проголосував проти, бо не зрозуміло, що пропонується. Якщо це питання знову буде піднято Міністерством охорони здоров'я, я відмовлятимусь мотивовано до тих пір, поки ми не виробимо єдиний конструктивний підхід», - заявив міністр.

Також він зазначив, що це питання має обговорюватися за участю медиків, Міністерства внутрішніх справ і релігійних організацій.

«Це питання має обговорюватися професійно, за участю медиків, МВС, релігійних організацій. Для того, щоб розібратися, де є і червона лінія, за яку ми не можемо зайти, в тому числі з урахуванням взятих на себе Україною зобов'язань в рамках відповідних міжнародних договорів. І якщо ми в уряді прийдемо до цього питання, має обговорюватися саме загальне бачення», - додав Аваков.