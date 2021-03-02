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    Аваков прокоментував можливість санкцій проти Порошенка

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    ЗМІ стверджують, що Петро Порошенко і Арсен Аваков мають складні відносини&nbsp; - Аваков прокоментував можливість санкцій проти Порошенка
    ЗМІ стверджують, що Петро Порошенко і Арсен Аваков мають складні відносини 
    Фото з відкритих джерел

    «Порошенко – не ворог України. Порошенко – це наша внутрішня політика», – заявив очільник МВС

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не вважає обґрунтованою можливість впровадження будь-яких санкцій щодо п'ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про це Аваков заявив в ефірі програми «У гостях у Гордона».

    Відповідаючи на запитання ведучого, чи будуть щодо Порошенка рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій, Аваков сказав: «Я не бачив таких аргументів».

    На уточнювальне запитання, чи хотів він, щоб вони з'явилися, глава МВС відповів: «Ні. Я не вважаю, що нині правильно діяти в цьому напрямі».

    «Є претензії до політика Порошенка – пред'явіть їх у такому разі в судовому порядку. Із захистом, з адвокатурою, з судовим процесом прозорим, а Порошенко – не ворог України. Порошенко – це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії – ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо – а його значна частина населення все ще підтримує, він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес», – додав Аваков.

    Напередодні Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається.

    Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

    До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.

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    Теги: Петро Порошенко Арсен Аваков
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