  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «А може Аваков – ангел»: глава МВС відповів критикам, які називають його «чортом»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні вже впродовж кількох років періодично проходять акції проти глави МВС під назвою &laquo;Аваков &ndash; чорт!&raquo; - «А може Аваков – ангел»: глава МВС відповів критикам, які називають його «чортом»

    В Україні вже впродовж кількох років періодично проходять акції проти глави МВС під назвою «Аваков – чорт!»

    Фото: Главком

    Арсен Аваков зазначив, що роботу поліції іноді несправедливо критикують

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував фразу «Аваков – чорт», назвавши себе «ангелом, який терпить це все».

    Про це він сказав у ефірі телеканалу «1+1».

    Глава МВС зазначив, що роботу поліції іноді несправедливо критикують.

    «А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким. І коли на нас «наїжджають» або несправедливо критикують. І хтось «закипає» останніми словами, я їх (співробітників поліції – ред.) збираю і кажу: «Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемось». От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде. Це – мій принцип», –заявив Аваков.

    Як відомо, в Україні вже впродовж кількох років періодично проходять акції проти глави МВС під назвою «Аваков – чорт!».

    До слова, Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається.

    Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

    До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.

    Теги: Національна поліція України МВС міністр Арсен Аваков політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies