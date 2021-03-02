«А може Аваков – ангел»: глава МВС відповів критикам, які називають його «чортом»

В Україні вже впродовж кількох років періодично проходять акції проти глави МВС під назвою «Аваков – чорт!»

Арсен Аваков зазначив, що роботу поліції іноді несправедливо критикують

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував фразу «Аваков – чорт», назвавши себе «ангелом, який терпить це все».

Про це він сказав у ефірі телеканалу «1+1».

Глава МВС зазначив, що роботу поліції іноді несправедливо критикують.

«А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким. І коли на нас «наїжджають» або несправедливо критикують. І хтось «закипає» останніми словами, я їх (співробітників поліції – ред.) збираю і кажу: «Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемось». От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде. Це – мій принцип», –заявив Аваков.

Як відомо, в Україні вже впродовж кількох років періодично проходять акції проти глави МВС під назвою «Аваков – чорт!».

До слова, Аваков заявив, що сидить на «розжареній сковорідці», але у прем'єри не збирається.

Глава МВС також розповів, через що він «лютує».

До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.