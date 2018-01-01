Радник Авакова підтвердив: поліцейського підстрелив екс-боєць «Донбасу»

Поліція затримала стрілка, який поранив правоохоронця під час сутичок під Солом’янським районним судом у Києві

Чоловік, який 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, є колишнім бійцем добровольчого батальйону «Донбас» і він стріляв зі зброї, яку отримав в якості нагороди від МВС. Про це 16 лютого в ефірі «Вечірнього прайму» на телеканалі «112 Україна» заявив народний депутат від «Народного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція затримала стрілка, який поранив правоохоронця під час сутичок під Солом’янським районним судом у Києві

Чоловік, який 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, є колишнім бійцем добровольчого батальйону «Донбас» і він стріляв зі зброї, яку отримав в якості нагороди від МВС.

Про це 16 лютого в ефірі «Вечірнього прайму» на телеканалі «112 Україна» заявив народний депутат від «Народного фронту», радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Це правда. Так, це колишній боєць добровольчого батальйону «Донбас». Так, у нього була нагородна зброя, так, він її використовував незаконно і понесе за це відповідальність. Нагородна зброя – це орден чи медаль людині, яку вважають такою, що заслужила. Відповідно, вона (зброя, - ред.) також буде конфіскована у нього після того, вона вже конфіскована зараз. Він буде засуджений, отримає, думаю, достатньо тривалий термін тюремного ув'язнення за те, що стріляв у поліцейського, не маючи на це ніяких прав і підстав, на мій погляд», – сказав Геращенко.

Також нардеп наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені відеозаписи, на яких зафіксовані вчорашні події.

Як відомо, поліція затримала трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Всього до управління поліції доставили 38 осіб, 33 з яких відпустили після перевірки анкетних даних.

Раніше повідомлялося, що поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду у столиці.

15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.