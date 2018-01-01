СБУ затримала торговця зброєю в Києві

Чоловік замовляв зброю за кордоном

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали торговця зброєю в Києві. Про це йдеться в повідомленні відомства. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю з-за кордону й скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.