СБУ затримала торговця зброєю в Києві
- Сьогодні, 05:31
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Чоловік замовляв зброю за кордоном
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали торговця зброєю в Києві.
Про це йдеться в повідомленні відомства.
У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю з-за кордону й скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника при спробі продажу чотирьох пістолетів, великої кількості патронів і двох гранат, одна з яких саморобна.
Перевіряється інформація про можливе використання вибухових пристроїв провокаторами під час масових заходів для дестабілізації ситуації в країні.
Триває досудове слідство в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.