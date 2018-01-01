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    СБУ затримала торговця зброєю в Києві

    Чоловік замовляв зброю за кордоном
    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали торговця зброєю в Києві. Про це йдеться в повідомленні відомства. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю з-за кордону й скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.
    • Сьогодні, 05:31
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    Чоловік замовляв зброю за кордоном

    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали торговця зброєю в Києві.

    Про це йдеться в повідомленні відомства.

    У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що киянин замовляв зброю з-за кордону й скуповував її в Україні для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл.

    Оперативники спецслужби затримали зловмисника при спробі продажу чотирьох пістолетів, великої кількості патронів і двох гранат, одна з яких саморобна.

    Перевіряється інформація про можливе використання вибухових пристроїв провокаторами під час масових заходів для дестабілізації ситуації в країні.

    Триває досудове слідство в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

    СБУ Київ кримінал зброя слідство розслідування
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