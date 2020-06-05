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    Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році

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    <span>Арсен Аваков звітує у Раді про боротьбу з організованою злочинністю, охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки</span> - Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році
    Арсен Аваков звітує у Раді про боротьбу з організованою злочинністю, охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки

    Міністр зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість умисних вбивств в Україні незначно скоротилася

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що 92% всіх убивств в Україні в 2020 році розкрито.

    Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

    «92% - розкриття вбивств у 2020», - сказав він.

    За словами Авакова, динаміка розкриття тяжких тілесних ушкоджень також становить 92%.

    Він зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість умисних вбивств в Україні незначно скоротилася.

    Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.

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    Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році
    Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році
    Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році
    Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році

    Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.  

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