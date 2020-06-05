Аваков у Раді: 92% вбивств розкрито в 2020 році



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Арсен Аваков звітує у Раді про боротьбу з організованою злочинністю, охорону громадського порядку і забезпечення громадської безпеки

Міністр зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість умисних вбивств в Україні незначно скоротилася

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що 92% всіх убивств в Україні в 2020 році розкрито.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

«92% - розкриття вбивств у 2020», - сказав він.

За словами Авакова, динаміка розкриття тяжких тілесних ушкоджень також становить 92%.

Він зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість умисних вбивств в Україні незначно скоротилася.

Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

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