У Авакова знайшли винних у провалі реформи Нацполіції



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Заступник глави МВС: я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату

За словами Геращенка, переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що реформа Національної поліції провалилася через її колишню очільницю Хатію Деканоїдзе.

Про це Геращенко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двох ґвалтівників (поліціянтів, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки у Кагарлику, - ред.) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році. Достатньо?», – зазначив заступник Авакова.

На уточнювальне запитання, чи правда, що 93% старих кадрів поновилися в поліції через суди, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.

«Але я конкретно та чітко заявляю і прошу це показати: реформа щодо переатестації, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованою Деканоїдзе, вчинив тортури та насилля», – наголосив він.

За словами Геращенка, Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Арсена Авакова «змінило поліцію до невпізнання за останні сім років».

«У Врадіївці три дні приховували факт зґвалтування і спроби вбивства жінки. А розслідування зґвалтування і вбивства доручили самому ґвалтівнику. А коли запалав райвідділок врадіївський, тільки тоді про це дізнався міністр Захарченко. Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину люди уже були затримані та передані слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!», – сказав Геращенко.

Раніше Деканоїдзе заявляла, що, на її думку, реформа поліції «не те, що не дійшла до кінця, але й остаточно, мабуть, провалилася».

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня відзвітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.