Аваков відреагував на стрілянину в Броварах: ці люди надовго сядуть у в’язницю



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Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення

Одна куля влучила у житловий будинок, тому поліція кваліфікувала подію «як тяжкий злочин, скоєний групою осіб»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков записав відеозвернення щодо стрілянини у Броварах Київської області.

Відео опублікувала пресслужба МВС.

За словами міністра, на наразі 28 учасників «сутички» затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення. Аваков розраховує, що усіх відправлять під варту без альтернативи застави, і «ці люди надовго сядуть у в’язницю». Він обіцяє особисто цим займатися.

Очільник МВС розповів, що дві групи перевізників ділили напрямок пасажирських перевезень Бровари-Київ, який за рік приносить близько 220 мільйонів гривень.

«Частина цього ринку «біла», а частину здійснюють «сірі» перевізники, що відносяться до тих же груп. У якийсь момент обидві групи вирішили, що завдяки «сірим» доходам можуть наймати для розбірок між собою бандитів», — зазначив міністр.

За словами Авакова, «як у лихі 90-ті» вони призначили «стрілку» на 6:30 ранку. Наразі троє учасників стрілянини перебувають у лікарні з пораненнями, загрози їхньому життю немає.

Він додав, що одна куля влучила у житловий будинок, тому поліція кваліфікувала подію «як тяжкий злочин, скоєний групою осіб».

«Саме тому мій обов’язок і я повинен перед кожним з вас, членів нашого суспільства, зробити так, щоби ці люди сіли у в’язницю. Мені шкода багатьох з них, це молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 гривень на добу — з Вінниці, Києва, Броварів. Але іншої реакції не буде — кожен з них сидітиме у в’язниці», — заявив міністр.

Питання організаторів «стрілки» Аваков вважає окремим, бо це зокрема «питання непрозорості тендерів» з виділення маршрутів громадського транспорту, за яке відповідає влада області. Цим також займуться правоохоронці, запевнив він.

Раніше у поліції заявили, що сьогоднішня масова перестрілка у Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями.

Нагадаємо, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.