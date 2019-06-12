Авіація Сирії та РФ бомбить Ідліб, за три дні загинуло приблизно 30 осіб



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Фото: Анадолу

Правозахисники нарахували 105 атак ВПС Сирії і військово-космічних сил РФ за 10–11 червня

Починаючи з 10 червня авіація РФ і Сирії проводить масовані бомбардування в південній частині провінції Ідліб, повідомляє «Гордон» із посиланням на Reuters.

Авіаударів по населених пунктах Джабала і Хан-Шейхун, що перебувають під контролем сирійської збройної опозиції, завдавали російські бомбардувальники Су, пише агентство.

Правозахисники нарахували 105 атак ВПС Сирії і військово-космічних сил РФ за 10–11 червня, інформує організація Action on Armed Violence. За її даними, за ці два дні в зоні деескалації загинуло 27 цивільних осіб, включно з 11 дітьми, 70 осіб було поранено.

Турецьке інформагентство «Анадолу» повідомляє про 28 загиблих мирних жителів за три дні. За відомостями агентства, 12 червня урядові війська завдали інтенсивних авіаударів по селу Кафер-Айн.

Із 2011 року в Сирії триває військовий конфлікт. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики «Ісламської держави», міжнародна коаліція на чолі зі США, а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини.

У межах угоди про зони деескалації, підписаної у 2017 році, частина північного заходу Сирії залишилася під контролем опозиції.

Правозахисники із Human Rights Watch зазначали, що із 26 квітня 2019 року сирійсько-російський військовий альянс щодня здійснював сотні нападів на райони у провінціях Ідліб, Хама і Алеппо, що перебувають під контролем антиурядових угруповань.