У Сирії російські літаки вбили щонайменше 25 мирних жителів



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З кінця квітня цього року внаслідок російських бомбардувань загинуло вже понад 1500 мирних жителів, - рятувальники

На північному заході Сирії через бомбардування російських літаків загинули щонайменше 25 мирних жителів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисників.

Зокрема, згідно з інформацією, літак Sukhoi здійснив бомбардування села Джабал на півдні провінції Ідліб, де загинуло 13 людей, зокрема, діти і жінки. У місті Хан-Шейхун в результаті бомбардувань загинуло 12 осіб.

Рятувальники кажуть, що велика повітряна кампанія, яку Москва запустила наприкінці квітня, убила понад 1500 людей, понад половина з них - мирні жителі.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок авіаударів сил режиму Башара Асада та Росії у зонах деескалації на півночі Сирії 6 мирних жителів загинули, ще 39 дістали поранення.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні «коктейлю із забороненої та змішаної зброї» для атак на мирних жителів північно-західної частини Сирії.

Як повідомлялося, 17 вересня 2018 року на переговорах в Сочі між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Незважаючи на домовленості, Асад і РФ систематично обстрілюють населені пункти, розташовані в зоні деескалації.

Сирійські повстанці, підтримані Туреччиною, заявляють, що Москва і сирійський уряд намагаються захопити контроль над двома ключовими магістралями в їхньому останньому анклаві на північному заході країни.

Асад прагне відновлення контролю над стратегічними магістралями М5 і М4 від Алеппо до Хами і Латакії на узбережжі Середземного моря, двома найважливішими транспортними артеріями довоєнної Сирії.