Авіакатастрофа під Харковом: Аваков і Таран вилетіли на місце трагедії



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На місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли члени комісії з розслідування авіакатастрофи

Розслідування авіакатастрофи почалося

Державна комісія по розслідуванню причин катастрофи військового літака АН-26 розпочала свою работу на Харківщині. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли: віце-прем’єр Олег Уруський, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26. У мережі з’явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

Раніше п’ятий президент України, лідер партії »Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що на борту літака були курсанти.