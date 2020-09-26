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    Авіакатастрофа під Харковом: Аваков і Таран вилетіли на місце трагедії

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    На місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли члени комісії з розслідування авіакатастрофи - Авіакатастрофа під Харковом: Аваков і Таран вилетіли на місце трагедії
    На місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли члени комісії з розслідування авіакатастрофи

    Розслідування авіакатастрофи почалося

    Державна комісія по розслідуванню причин катастрофи військового літака АН-26 розпочала свою работу на Харківщині. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    На місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли:  віце-прем’єр Олег Уруський,  начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26. У мережі з’явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

    Раніше п’ятий президент України, лідер партії »Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що на борту літака були курсанти.

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    Арсен Аваков авіакатастрофа Антон Геращенко літак Руслан Хомчак Андрій Таран
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