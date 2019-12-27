Авіакатастрофа у Казахстані: у МЗС розповіли про стан постраждалих українців



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Представники посольства поспілкувалися з постраждалим українцем телефоном

Представник Департаменту консульської служби МЗС України провів телефонну розмову з одним із постраждалих у результаті авіакатастрофи біля Алмати українців, який повідомив про відсутність загрози його життю та здоров’ю, а також про задовільний стан здоров’я іншого українця, який перебуває у лікарні. Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише УНН.

«Посольством було встановлено зв’язок з лікарями медичного закладу, в якому перебувають постраждалі та з госпіталізованими громадянами України», — повідомив Погорельцев.

З його слів, консулом посольства України у Казахстані було забезпечено консульський супровід справи, надано необхідні консультації постраждалим громадянам України, наразі опрацьовується питання документування у зв’язку із втратою паспортних документів постраждалими під час авіакатастрофи.

«Представник Департаменту консульської служби МЗС України провів телефонну розмову з одним із постраждалих українців. Громадянину України були надані роз’яснення щодо заходів, що вживаються Посольством та МЗС у цій справі. Пацієнт лікарні повідомив про відсутність загрози його життю та здоров’ю, скарг чи нарікань на умови лікування та перебування у медичному закладі, а також про задовільний стан здоров’я іншого українця, який перебуває у лікарні», — зазначив директор ДКС.

Він підкреслив, що справа перебуває на контролі консульської служби та посольства України у Казахстані.

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

«Всього на борту літака знаходилося п'ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану», - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ країни.

Авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів.

За попередніми даними, в результаті авіакатастрофи літака Bek Air, який здійснював рейс з Алмати в Нур-Султан в Казахстані, вижили 60 людей зі 100.