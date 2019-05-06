Суперджет зовсім не супер

Нічого не змінюється. Росія - світовий лідер за кількістю катастроф і загиблих в них за останні 10-15 років

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Конечно, мои соболезнования всем родным и близким погибших в «Шереметьево». Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим. Увы, в России снова трагедия: Superjet 100 загорелся при аварийной посадке, более 40 человек погибли (двое детей). Сообщают, что судьба нескольких пассажиров неизвестна. Будем молиться, чтобы они оказались живы-здоровы.

Теперь вернемся к нашим баранам, то есть продолжающимся авариям и катастрофам. Я много раз писал про неизбежность авиакатастроф в России, приводил статистику и отзывы профессионалов. Ничего не меняется. Еще раз только факты: Россия — мировой лидер по числу катастроф и погибших в них за последние 10-15 лет. (По абсолютным цифрам за 70 лет мы 2-е сразу после США, но они последние 10-12 лет вообще не «падали»).

По перевозкам мы бесконечно далеко от лидеров: США — более 1 млрд. пассажиров в год, Китай более 500 миллионов, Япония, Германия, Индия, Франция, Британия, Бразилия и многие другие — впереди нас как по числу перевезенных пассажиров, так и по безопасности полётов. Многие страны с 1947 года (начало современной статистики авиаперелетов) вообще летают без аварий и жертв. Россия же перевозит около 85-90 млн.пассажиров в год, ~ в 12-13 раз меньше США, а аварий больше. О чем свидетельствуют эти цифры?

Увы, о провале ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ развития авиации в России. О неспособности Правительства РФ организовать нормальные условия для отрасли и обеспечить безопасность полетов. Кстати, знаете, как и кто расследует причины авиакатастроф? Их расследует… ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ! То есть чиновники проверяют качество работы… самих себя. В результате еще никто за последние годы, полные жутких авиааварий и огромного числа жертв, не потерял насиженное место.

Понимаете теперь, почему в падениях лайнеров всегда виноваты только пилоты и погодные условия?! Ведь все чиновники работают отлично! Просто им фатально не везет: весь остальной мир летает в тепличных погодных условиях, а зарубежные пилоты сделаны из особого теста. Наверняка и в сегодняшней катастрофе окажутся виноватыми «стрелочники»: пилоты, стюарды или даже сами пассажиры, которые вместо того, чтобы спасаться, якобы стали чемоданы с полок доставать.

Скажите, пожалуйста, а Вы все-таки поняли по итогам «расследований», почему рухнул в море Ту-154 с ансамблем Александрова на борту в декабре 2016 (92 жертвы)? А почему упал самолет в Ростове, унеся 62 жизни? А последняя авария с Ан-148 (71 погибший) в феврале 2018 в Подмосковье? Лично я так и не понял. Это только про последние аварии больших лайнеров (без теракта над Синаем), а сколько пассажирских вертолетов рухнуло за последние 2-3 года, угробив несколько десятков пассажиров?!

В чем же причина бесконечной череды смертельных аварий и катастроф в России? Может, у нас необучаемые пилоты? Нет квалифицированных инструкторов? Тупые и бесконечно жадные руководители авиакомпаний? Безмозглые авиадиспетчеры?

Думаю, это — бездарные и бессовестные министры, руководители всяких летных инстанций, сотворившие неприемлемые условия для нормальной работы авиационной отрасли, не способные признавать и исправлять свои ошибки. Может, как в известном анекдоте, менять для улучшения работы учреждения надо уже не мебель, а девочек?

Российское государство продолжает убивать своих граждан: в воздухе, на дорогах, на стройках и производстве, в больницах (и из-за их отсутствия), а также с помощью различных суррогатов. Мы, увы, на первых местах в мире по этой позорной статистике.

Потому что нами управляют не специалисты, не талантливые мастера своего дела, а назначенные на должности по принципу личной преданности бездарные и жуликоватые «эффективные менеджеры», привыкшие врать, воровать и ни за что не отвечать. И пусть кто-нибудь наберется наглости сказать, что это — не так!

А гражданам России остается полагаться лишь на Всевышнего, покупая билет в самолет: больше надеяться не на кого.

Джерело: блог Геннадія Гудкова

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