SkyUp виконає спецрейси із Тбілісі, Ташкента та Баку

В грудні SkyUp виконає нерегулярні рейси з Тбілісі та Баку до Києва

Перельоти в Ташкент будуть зворотнім, а рейси з Грузії та Азербайджану будуть тільки в один бік – у Київ

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у грудні-січні виконає нерегулярні рейси з Києва до Ташкента (Узбекистан) і в зворотному напрямку, а також із Тбілісі (Грузія), Баку (Азербайджан) до Києва.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зокрема, рейси з Києва до Ташкента буде виконано 17, 24 грудня, 6, 20 січня та в зворотному напрямку - 17, 24 грудня, 7, 21 січня.

Рейси з Тбілісі до Києва буде виконано 19, 26, 30 грудня; з Баку до Києва - 28 грудня.

Авіакомпанія SkyUp Airlines у грудні-січні виконає п'ять нерегулярних рейсів до Європи: два - з Києва до Праги та іншого чеського міста Пардубіце; три - зі Львова до Парижа, Праги та Неаполя.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу. У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.