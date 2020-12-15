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    Економіка та фінанси

    SkyUp виконає спецрейси із Тбілісі, Ташкента та Баку

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    В грудні&nbsp;SkyUp виконає нерегулярні рейси з Тбілісі та Баку до Києва - SkyUp виконає спецрейси із Тбілісі, Ташкента та Баку
    В грудні SkyUp виконає нерегулярні рейси з Тбілісі та Баку до Києва

    Перельоти в Ташкент будуть зворотнім, а рейси з Грузії та Азербайджану будуть тільки в один бік – у Київ

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у грудні-січні виконає нерегулярні рейси з Києва до Ташкента (Узбекистан) і в зворотному напрямку, а також із Тбілісі (Грузія), Баку (Азербайджан) до Києва.

    Про це повідомила пресслужба компанії.

    Зокрема, рейси з Києва до Ташкента буде виконано 17, 24 грудня, 6, 20 січня та в зворотному напрямку - 17, 24 грудня, 7, 21 січня.

    Рейси з Тбілісі до Києва буде виконано 19, 26, 30 грудня; з Баку до Києва - 28 грудня.

    Авіакомпанія SkyUp Airlines у грудні-січні виконає п'ять нерегулярних рейсів до Європи: два - з Києва до Праги та іншого чеського міста Пардубіце; три - зі Львова до Парижа, Праги та Неаполя.

    Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

    Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

    Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в ЄвропуУ грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Теги: Запоріжжя Київ Неаполь Париж Грузія Азербайджан авіаперевезення Узбекистан SkyUp
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