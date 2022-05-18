Авіалінії «Антонов» переїхали з Гостомеля до Лейпцига

У розпорядженні компанії будуть лише п’ять «Русланів», які мають виконати близько 400 рейсів в наступні 12 місяців

Державне підприємство «Антонов» підтвердило, що у зв'язку з неможливістю виконання міжнародних авіарейсів з України, п'ять літаків типу Ан-124-100 «Руслан» тимчасово базуються в аеропорту Лейпцигу. Про це йдеться у заяві компанії.

«Там організовано роботу філії авіатранспортного підрозділу (АТП) ДП «Антонов», відомого в світі як авіакомпанія «Авіалінії «Антонов», та облаштована база для технічного обслуговування зазначених повітряних суден.

Це дозволило ДП «Антонов» продовжити виконання комерційні та державних замовлень з перевезення надважких та великогабаритних вантажів, а також зберегти за собою позиції лідера в цій ніші світового ринку», – додали в «Антонові».

«Після перемоги над рашистськими окупантами та проведення комплексу робіт з відновлення працездатності аеропорту «Київ-Антонов-2», він знову стане базовим для флоту «Русланів» авіакомпанії «Авіалінії «Антонов», – кажуть в компанії.

Раніше про перенесення бази з Гостомеля до Лейпцига повідомляли і ЗМІ.

«Авіалінії Антонова» – авіатранспортний підрозділ ДП «Антонов», який спеціалізується на міжнародних вантажних авіаперевезеннях.