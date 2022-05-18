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    Авіалінії «Антонов» переїхали з Гостомеля до Лейпцига

    Літак Ан-124-100 &laquo;Руслан&raquo; із складу флоту &laquo;Авіаліній Антонова&raquo; - Авіалінії «Антонов» переїхали з Гостомеля до Лейпцига

    Літак Ан-124-100 «Руслан» із складу флоту «Авіаліній Антонова»

    ілюстративне фото з відкритих джерел

    У розпорядженні компанії будуть лише п’ять «Русланів», які мають виконати близько 400 рейсів в наступні 12 місяців

    Державне підприємство «Антонов» підтвердило, що у зв'язку з неможливістю виконання міжнародних авіарейсів з України, п'ять літаків типу Ан-124-100 «Руслан» тимчасово базуються в аеропорту Лейпцигу. Про це йдеться у заяві компанії.

    «Там організовано роботу філії авіатранспортного підрозділу (АТП) ДП «Антонов», відомого в світі як авіакомпанія «Авіалінії «Антонов», та облаштована база для технічного обслуговування зазначених повітряних суден.

    Це дозволило ДП «Антонов» продовжити виконання комерційні та державних замовлень з перевезення надважких та великогабаритних вантажів, а також зберегти за собою позиції лідера в цій ніші світового ринку», – додали в «Антонові».

    «Після перемоги над рашистськими окупантами та проведення комплексу робіт з відновлення працездатності аеропорту «Київ-Антонов-2», він знову стане базовим для флоту «Русланів» авіакомпанії «Авіалінії «Антонов», – кажуть в компанії.

    Раніше про перенесення бази з Гостомеля до Лейпцига повідомляли і ЗМІ.

    «Авіалінії Антонова» – авіатранспортний підрозділ ДП «Антонов», який спеціалізується на міжнародних вантажних авіаперевезеннях.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Антонов літак аеропорт авіаперевезення Україна окупація #stoprussia
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    Авіалінії «Антонов» переїхали з Гостомеля до Лейпцига