Автомобіль начальника поліції Івано-Франківщини збив на смерть велосипедиста



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Аварія сталася у селищі Перегінськ Рожнятівського району

На Івано-Франківщині за участю службового автомобіля начальника обласної поліції сталася ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.

Аварія сталася в четвер, 20 вересня, у селищі Перегінськ Рожнятівського району.

«Службовий автомобіль начальника прикарпатської поліції під керуванням поліцейського водія зіткнувся з велосипедистом, який перетинав проїзну частину дороги», - заявили в поліції.

Зазначається, що начальник поліції перебував у автомобілі в якості пасажира та їхав у Рожнятівський район на запланований прийом громадян.

За цим фактом розпочато досудове розслідування та перевірка. Водія відсторонено від виконання службових обов'язків.

За дорученням голови Нацполіції на місце події направлено керівника Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції для повного та об'єктивного проведення перевірки.

З метою уникнення конфлікту інтересів розслідування проводить прокуратура області.

Раніше повідомлялося, що водія, який у Харкові п’яним збив на смерть семирічну дівчинку, засудили до 7 років позбавлення волі.