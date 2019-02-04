Авторитетні міжнародні букмекери оцінили шанси головних кандидатів у президенти



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Букмекери вважають Петра Порошенка головним фаворитом президентських виборів

Головним фаворитом букмекери вважають Петра Порошенка. Коефіцієнт на його перемогу становить 2.20

Букмекери назвали фаворитів президентських виборів в Україні, перший тур яких має відбутися 31 березня.

Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори Bwin, головним фаворитом виборчих перегонів є чинний президент України Петро Порошенко. За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 2.20.

А от шанси на успіх головних конкурентів Порошенка, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко та коміка Володимира Зеленського, є дещо меншими.

Так, імовірність успіху Тимошенко букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.60, а Зеленського – 4.25.

Зовсім невеликі шанси аналітики залишають також кандидату від партії «Громадянська позиція» Анатолію Гриценку. Коефіцієнт на те, що він стане президентом України – 15.00.

Інші ж борці за президентське крісло мають суто теоретичні шанси на перемогу.

Букмекери вважають Петра Порошенка фаворитом президентських виборів

Варто зазначити, що в Україні перед президентськими виборами триває справжня війна рейтингів. Різні соціологічні служби оприлюднюють результати опитувань, показники яких, інколи, діаметрально різняться між собою. Тож, прогнози букмекерів можна сприймати також по-різному, однак, в цьому разі, вони несуть фінансову відповідальність за свою оцінку шансів претендентів на перемогу. Мова йде про великі грошові суми, які букмекери можуть втратити, якщо невірно оцінять ймовірність успіху того чи іншого кандидата.

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