У «Народному фронті» закликали парламентарів під час виборів гарантувати порядок у державі



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Максим Бурбак наголосив, що депутатам треба ухвалити закони, зокрема, про державну мову та реформи у секторі нацбезпеки

Передвиборча турбулентність не повинна дестабілізувати державу, - Бурбак

У передвиборчий період парламент та уряд повинні ефективно працювати та гарантувати порядок в державі. Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

«Передвиборча турбулентність не повинна дестабілізувати державу. Парламент та уряд мають не лише гарантувати порядок, а й продовжити ухвалення важливих законів. Зокрема, закон про державну мову, реформи у секторі нацбезпеки, продовження енергетичних та інфраструктурних реформ, забезпечення макроекономічної стабільності», - наголосив він.

«Парламент і коаліція також повинні зосередитися на чесності й прозорості виборів президента. Підкуп, фальсифікації чи адмінресурс більше ніколи не повинні визначати результат виборів. Це наше з вами завдання», - підкреслив керівник фракції.

Бурбак також наголосив, що парламент повинен розглянути закон про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

«Маємо підтримати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він вкотре закликає парламент ухвалити законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Затягувати з цим більше не можна», - сказав Бурбак.

«Звертаюся до всіх учасників президентських виборів. У передвиборчому запалі не забувайте: брехня, бруд, скандали працюють проти кожного з вас. Проти нас усіх, проти цілої держави. Майте витримку і будьте відповідальними. Війна не закінчилася, ворог не відмовився від своїх планів. Ваші чвари працюють на ворога і проти України. З виборів Україна повинна вийти тільки сильнішою. І це наше з вами завдання», - резюмував керівник фракції «Народний фронт».