Азербайджанські ЗМІ показали відео вбивства «міністра оборони» Карабаху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Азербайджанське видання пише, що вбивство Джалала Арутюняна було підготовлено Міноборони країни спільно зі спецслужбами

Вірменія спростовує вбивство Арутюняна, але від посади його відмторонили

Азербайджанське видання Haqqin.az повідомило про вбивство «міністра оборони і командувача армією оборони» невизнаного Нагірного Карабаху Джалала Арутюняна. У Вірменії кажуть, що Арутюнян поранений.

На відео автомобіль, в якому нібито перебував Арутюнян, їде дорогою. Його відстежує безпілотник, який потім завдає удару. В кінці запису видно, що біля машини, що палає, лежать кілька тіл.

Азербайджанське видання пише, що вбивство Арутюняна було підготовлено Міноборони країни спільно зі спецслужбами.

Сьогодні вранці прес-секретар «глави» Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що Арутюнян отримав поранення в бою, його життю нічого не загрожує, але він був відсторонений від своєї посади.

«Відсторонення Джалала Арутюняна сталося через отримане ним напередодні поранення, і це не повинно стати приводом для обговорень», - сказав «глава» окупованої території Араік Арутюнян.

Напередодні Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

Раніше повідомлялося, глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.