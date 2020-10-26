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    У світі

    Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабаху зберігається

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    Дональд Трамп висловив переконання, що перемир'я між Азербайджаном і Вірменію зберігається - Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабаху зберігається
    Дональд Трамп висловив переконання, що перемир'я між Азербайджаном і Вірменію зберігається

    У перший же день припинення вогню Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабаху

    Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що перемир'я між Азербайджаном і Вірменію, досягнуте за посередництва США, зберігається.

    Про це Трамп заявив журналістам у понеділок, 26 жовтня, під час подорожі до Пенсильванії.

    «Він зберігається. Режим припинення вогню зберігається», – сказав президент США, коментуючи на прохання журналістів ситуацію в Нагірному Карабасі.

    Нагадаємо, вранці 26 жовтня Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я.

    Як відомо, упродовж вихідних у Вашингтоні відбулися переговори міністрів закордонних справ Вірменії й Азербайджану за посередництва Державного департаменту США

    Згодом глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    США війна Дональд Трамп Азербайджан Вірменія президент
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