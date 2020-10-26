Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я



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Перемир'я мало розпочатися о 8.00 26 жовтня

Про зрив перемир'я оголосили офіційні особи обох країн синхронно вранці 26 жовтня

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня. З такими заяви синхронно виступили офіційні органи обох країн вранці 26 жовтня.

«Грубе порушення гуманітарного перемир’я Вірменією. Місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил, починаючи з 8:05 26 жовтня», – повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Gross violation of the humanitarian ceasefire agreement by #Armenia. Tartar city and nearby villages are under artillery attack by Armenian armed forces starting from 8.05 am October 26, 2020.#StopArmenianAggression#StopArmenianOccupation#KarabakhIsAzerbaijan — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) October 26, 2020

У Вірменії спершу заявили, що звинувачення Азербайджану з'явились ще до початку дії перемир'я та що вони не відповідають дійсності.

«Після досягнення угоди в США про гуманітарне перемир’я, що мало набути чинності 26 жовтня о 8 годині ранку, Міноборони Азербайджану поспішило звинуватити Вірменію у порушенні режиму припинення вогню ще до офіційного його початку. Потім вони видалили пост», – написала прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Невдовзі після цього речниця написала, що військові Азербайджану о 8-45 почали артобстріл позицій армії Нагірного Карабаху у північно-східному напрямку.

Grossly violating the ceasefire agreement reached in the #USA, starting from 8.45 a.m. today #Azerbaijani armed forces opened artillery fire at the positions of #Artsakh’s Defense Army in north-eastern direction — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 26, 2020

Як повідомлялося, глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.