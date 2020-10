Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я

Про зрив перемир'я оголосили офіційні особи обох країн синхронно вранці 26 жовтня

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня. З такими заяви синхронно виступили офіційні органи обох країн вранці 26 жовтня.

«Грубе порушення гуманітарного перемир’я Вірменією. Місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил, починаючи з 8:05 26 жовтня», – повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану.

