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    Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я

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    Перемир'я мало розпочатися о 8.00 26 жовтня - Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я
    Перемир'я мало розпочатися о 8.00 26 жовтня

    Про зрив перемир'я оголосили офіційні особи обох країн синхронно вранці 26 жовтня

    Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня. З такими заяви синхронно виступили офіційні органи обох країн вранці 26 жовтня.

    «Грубе порушення гуманітарного перемир’я Вірменією. Місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил, починаючи з 8:05 26 жовтня», – повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану. 

    У Вірменії спершу заявили, що звинувачення Азербайджану з'явились ще до початку дії перемир'я та що вони не відповідають дійсності.

    «Після досягнення угоди в США про гуманітарне перемир’я, що мало набути чинності 26 жовтня о 8 годині ранку, Міноборони Азербайджану поспішило звинуватити Вірменію у порушенні режиму припинення вогню ще до офіційного його початку. Потім вони видалили пост», – написала прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

    Невдовзі після цього речниця написала, що військові Азербайджану о 8-45 почали артобстріл позицій армії Нагірного Карабаху у північно-східному напрямку.

    Як повідомлялося, глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    Міноборони Азербайджан військові Вірменія
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