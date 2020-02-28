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    Азовське море штормить: хвилі можуть сягнути двох метрів

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    Азовське море штормить: хвилі можуть сягнути двох метрів

    В акваторії Азовського моря та в порту Маріуполя очікуються сильні пориви вітру

    Погода в акваторії Азовського моря до кінця доби, 28 лютого, погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

    Повідомляється, що в акваторії Азовського моря та в порту Маріуполя очікуються сильні пориви вітру 25-28 м/с, а також хвилі висотою 1,5-2 метри.

    Також сьогодні, 28 лютого, синоптики попереджали про погіршення погоди в південних регіонах. Зокрема, штормове попередження оголошено в Херсонській і Запорізькій областях, де пориви вітру можуть досягти 24 м/с.

    Напередодні українські синоптики уточнили прогноз погоди на березень. Отже, середня температура в березні в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градуси вище від середніх багаторічних значень. 

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