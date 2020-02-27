Українські синоптики уточнили прогноз погоди на березень



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Березень буде теплішим, ніж зазвичай

Укргідрометцентр очікує більш теплу погоду, ніж зазвичай в березні

Середня температура в березні в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градуси вище від середніх багаторічних значень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 24-44 мм, у гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, спостереження показують, що середня місячна температура повітря в березні становить від 3 градусів морозу до 2 тепла, на Закарпатті і півдні країни місцями 3-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря в березні становить 22-37 градусів морозу, на півдні країни 11-27 градусів морозу; абсолютний максимум - 16-29 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 24-50 мм, у гірських районах і на Закарпатті 56-102 мм.

У гірських районах сніжний покрив спостерігається протягом місяця, на решті території України можливе короткочасне утворення снігового покриву.

«У березні вірогідні грози, сильний вітер, ожеледь і налипання мокрого снігу», - нагадали в Укргідрометцентрі.