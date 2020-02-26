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    Події в Україні

    Синоптик: циклон Зехра принесе в Україну дощі та шквальний вітер

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    На Україну суне негода - Синоптик: циклон Зехра принесе в Україну дощі та шквальний вітер
    На Україну суне негода

    Черговий циклон Зехра очікується на території України вже 27 лютого

    У четвер, 27 лютого, в Україні буде волога погода з дощами, у західних областях – мокрий сніг.

    За інформацією синоптика Наталії Діденко, значне погіршення погоди принесе черговий циклон Зехра, який очікується на території України вже 27 лютого.

    «Черговий циклон на ім`я Zehra у четвер пересунеться з Данії на Балтику і потягне за собою своїх родичів, атмосферні фронти. Один з них опиниться в Україні», - написала синоптик.

    За її словами, найтепліше у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини.

    «Протягом дня – просто співучі 10-15° тепла. На решті території 4-8° тепла», – повідомила Діденко.

    Штормовий вітер, за словами Діденко, передбачається у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

    У ДСНС втакож повідомили про погіршення погодних умов. Очікуються сильні пориви, до штормових, 15-20 м/с. Через негоду оголошено перший рівень небезпечності.

    У Києві завтра пройдуть дощі, а середньодобова температура повітря знизиться до 6° вище нуля.

    Раніше синоптики шокували прогнозом погоди на початок березня.

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