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    Вчені назвали причину аномально теплої зими в Україні

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    Вчені назвали причину аномально теплої зими в Україні

    У районі Північного полюса сформувалася стійка область низького тиску, тому холодні потоки повітря циркулюють на півночі планети і в південні райони Землі не потрапляють

    Вчені назвали причиною аномально теплої зими в Європі, Україні і США низький тиск на Північному полюсі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на експертів з Weather Underground і Weather Tiger LLC.

    Вчені відзначають, що в районі Північного полюса сформувалася стійка область низького тиску. Тому холодні потоки повітря циркулюють на півночі планети і в південні райони Землі не потрапляють.

    Зазначимо, що в цьому році зима була тепла і з дощем.

    Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в лютому 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градуси морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Додамо, у Києві 17 лютого був перевищений на 0,2 градуси температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений в минулому році.

    Нагадаємо, що для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.

    Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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