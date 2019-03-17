«Азовсталь»: ніяких вибухів і пожежі на підприємстві немає



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Появу диму і світіння над підприємством 17 березня в меткомбінаті пояснили щоденним зливом супутніх продуктів виробництва – шлаку

На металургійному комбінаті «Азовсталь» спростовують повідомлення деяких ЗМІ і користувачів соцмереж про пожежу і вибухи на підприємстві.

Про це повідомила прес-служба комбінату.

Появу диму і світіння над підприємством 17 березня в меткомбінаті пояснили щоденним зливом супутніх продуктів виробництва – шлаку.

«Ця процедура обов’язкова у виробництві і не несе підвищеного навантаження на навколишнє середовище. Сьогодні, з 18 до 19 години проводився злив на трьох ділянках. З огляду на, що час доби темний, утворилося яскраве світіння, яке могли бачити мешканці міста, і видали в соціальних мережах відео з необґрунтованими коментарями, що нібито на підприємстві сталася пожежа», – повідомили у прес-службі «Азовсталі».

«Офіційно заявляємо, що це абсолютно штатна, контрольована ситуація. Ніякої пожежі, вибухів і НП на підприємстві немає», – йдеться в повідомленні.

Раніше деякі ЗМІ і користувачі соцмереж поширили відео, на яких видно спалахи і дим, ймовірно, над «Азовсталлю».

Меткомбінат «Азовсталь» у Маріуполі є одним із найбільших металургійних підприємств України.