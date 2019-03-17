На Азовсталі сталася масштабна пожежа
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Вогонь супроводжується гуркотом
У Маріуполі сталася пожежа на території меткомбінату «Азовсталь», в районі доменного цеху. Над підприємством видно величезний стовп вогню і дим. Про це інформує місцеве видання 0629.com.ua з посиланням на очевидців.
«З боку видно, що щось горить між мартенівським цехом і доменним. Можливо це горить трансформатор», - говорять маріупольці.
Вогонь супроводжується гуркотом і періодичними спалахами.
У соцмережах повідомляють, що полум'я видно з різних районів міста.