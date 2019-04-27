Байден за добу зібрав понад 6,3 млн доларів пожертв на виборчу кампанію



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Джо Байден

90% пожертвувань – суми менше 200 доларів

Представник демократичної партії США і колишній віце-президент Джо Байден, який напередодні виставив свою кандидатуру на виборах президента 2020 року, за добу зібрав 6,3 млн доларів пожертв на свою виборчу кампанію.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 90% пожертвувань – суми менше 200 доларів.

Для участі у виборах кандидати повинні отримати пожертви від 65 тис. різних спонсорів. Байден досягнув позначки в перші 12 годин своєї кампанії.

Нагадаємо, 25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

Раніше ЗМІ дізналися про плани Байдена втретє балотуватися у президенти США.

У березні ЗМІ повідомляли, що Байден заявив близькому колу про намір балотуватися в президенти США.

Як відомо, для 76-річного Байдена ця участь у виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.

Нагадаємо, колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули 18 високопоставлених демократів. 76-річний Байден – найстарший та найдосвідченіший політик у цій гонці.