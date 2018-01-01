Байден розчарований діями української влади

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив про регрес у боротьбі з корупцією в Україні

Колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає, що корупція залишається найбільшою проблемою України. Про це він заявив, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США. Він порекомендував посадовцям адміністрації Дональда Трампа уважно фіксувати що говорять і що не договорюють українці, а також перевіряти як виконують вони свої обіцянки,



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Екс-віце-президент США Джозеф Байден

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив про регрес у боротьбі з корупцією в Україні

Колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає, що корупція залишається найбільшою проблемою України. Про це він заявив, виступаючи у Раді з міжнародних відносин США.

Він порекомендував посадовцям адміністрації Дональда Трампа уважно фіксувати що говорять і що не договорюють українці, а також перевіряти як виконують вони свої обіцянки, повідомляє «Голос Америки».

Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві.

«Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам’ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», - розповів він.

Байден зазначив, що українська влада зробила деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни, «але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад - Антикорупційний суд». Але вони обіцяли, що цього не станеться», - сказав розчарований діями України колишній віце-президент США.

Як повідомлялося, Байден вважає правильним і мудрим рішення нинішньої адміністрації Білого дому надати Україні оборонне озброєння, оскільки це збільшить ціну агресії для Кремля.

Нагадаэмо також, Байден у своїх мемуарах стверджує, що у під час Євромайдану саме після його дзвінка Віктор Янукович утік з України. Крім того, у мемуарах він розповів, як намагався переконати Петра Порошенка та Арсенія Яценюка поставити інтереси країни над своїми політичними амбіціями.