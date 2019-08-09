Баканов побував в зоні ООС на Донбасі



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Баканов відвідав штаб ООС однієї з військових частин та селище Широкине, що знаходиться на передовій лінії Фото: пресцентр СБУ

Очільник СБУ поспілкувався із колективом Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов під час дводенної робочої поїздки на Донеччину відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

Про це 9 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Баканов побував у штабі ООС однієї з військових частин та селищі Широкине, що знаходиться на передовій лінії, і ознайомився з оперативною обстановкою в регіоні.

«Очільник СБУ відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Під час зустріч, зокрема, були окреслені ключові аспекти реформи СБУ.

Також керівники СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби Олександра Хараберюша і Геннадія Бєліченка, вшанували пам'ять Олександра Анищенка та Руслана Лужевського.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.