Баканов побував в зоні ООС на Донбасі
Баканов відвідав штаб ООС однієї з військових частин та селище Широкине, що знаходиться на передовій лінії
Очільник СБУ поспілкувався із колективом Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов під час дводенної робочої поїздки на Донеччину відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.
Про це 9 серпня повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що Баканов побував у штабі ООС однієї з військових частин та селищі Широкине, що знаходиться на передовій лінії, і ознайомився з оперативною обстановкою в регіоні.
«Очільник СБУ відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Під час зустріч, зокрема, були окреслені ключові аспекти реформи СБУ.
Також керівники СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби Олександра Хараберюша і Геннадія Бєліченка, вшанували пам'ять Олександра Анищенка та Руслана Лужевського.
Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.