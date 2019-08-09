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    Баканов побував в зоні ООС на Донбасі

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    <p>Баканов відвідав штаб ООС однієї з військових частин та селище Широкине, що знаходиться на передовій лінії</p> - Баканов побував в зоні ООС на Донбасі

    Баканов відвідав штаб ООС однієї з військових частин та селище Широкине, що знаходиться на передовій лінії

    Фото: пресцентр СБУ

    Очільник СБУ поспілкувався із колективом Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

    Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов під час дводенної робочої поїздки на Донеччину відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

    Про це 9 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

    Зазначається, що Баканов побував у штабі ООС однієї з військових частин та селищі Широкине, що знаходиться на передовій лінії, і ознайомився з оперативною обстановкою в регіоні.

    «Очільник СБУ відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Під час зустріч, зокрема, були окреслені ключові аспекти реформи СБУ.

    Також керівники  СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби Олександра Хараберюша і Геннадія Бєліченка, вшанували пам'ять Олександра Анищенка та Руслана Лужевського.

    Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова.

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