Українці з нігерійцями торгували в інтернеті підробкою Pfizer

До складу злочинного угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне

Служба безпеки України викрила групу людей, які, за версією слідства, продавали в інтернеті підроблену вакцину Pfizer проти Covid-19. Вартість однієї такої вакцини коштувала близько 250 доларів США. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначили у відомстві, до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

«Зловмисники широко рекламували свої послуги та стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії Pfizer. У мережі інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від Pfizer», – йдеться у повідомленні СБУ.

За версією правоохоронців, щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків, де були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України.

«СБУ встановила, що зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат від «клієнтів» на тисячі доларів США», – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що постачання вакцин Pfizer проти Covid-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи Pfizer та державою.