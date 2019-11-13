«Підеш? Піду!» Баканов розказав, як президент довірив йому СБУ



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Іван Баканов пояснив, що саботаж був «тихим», бо співробітники СБУ не можуть відкрито порушувати накази командира

«Спочатку мої рішення виконувались, але повільно», - говорить керівник спецслужби

Голова СБУ Іван Баканов відчув спротив системи, але лише у перші тижні після призначення на посаду. Про це він розповів в інтерв'ю Главкому.

«Система не сприйняла мене дружно. Звісно був супротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими стикнувся я», - сказав він.

Баканов пояснив, що саботаж був «тихим», бо співробітники СБУ не можуть відкрито порушувати накази командира.

«Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися «трішечки згодом», - розповів голова СБУ.

Голова Служби безпеки України також зізнався, що до кінця другого туру виборів президента не знав, що очолить цю структуру. За словами Баканова, він прийняв пропозицію президента стати главою СБУ, усвідомлюючи, що буде складно. «Я прийняв цю пропозицію вже після другого туру, усвідомлюючи весь тягар. Це відбувалось в кабінеті на Банковій. «Підеш? Піду!». Ну, і все», - згадав посадовець.

Нагадаємо, Баканова також у перші дні після перемоги Зеленського на президентських виборах називали кандидатом на місце генпрокурора – він і сам не відкидав таку можливість.

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