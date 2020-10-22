Колишнього політв'язня Балуха виписали з лікарні – волонтерка



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Волонтерка опублкувала фото з Володимиром Балухом і друзями

Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення, - повідомила Лютікова

Колишнього бранця Кремля Володимира Балуха, якого госпіталізували після побиття у Києві понад місяць тому, виписали з лікарні швидкої допомоги, далі - реабілітація. Про це повідомила волонтерка Наталя Лютікова у Facebook, оприлюднивши фото з Балухом.

«Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Володимира Балуха... Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю і невідомості. Новий день Володя розпочне з реабілітації і підготовки до відновлення», - повідомила Лютікова.

За її словами, найближчі місяці Балуха чекає «багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання».

19 жовтня депутатка Ірина Геращенко показала перше фото Балуха після побиття. Вона написала, що Балух вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики.

Тиждень тому Балуха перевели із реанімації в нейрохірургію.

Як повідомлялося 9 жовтня, Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає.

Нагадаємо, 5 жовтня, Балух вже намагався говорити, але дуже був слабкий.

23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Того ж дня 8 вересня Балуха прооперували.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.



