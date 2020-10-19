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    Геращенко показала перше фото Балуха після побиття

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    Володимир Балух перебуває в нейрохірургічному відділенні - Геращенко показала перше фото Балуха після побиття
    Володимир Балух перебуває в нейрохірургічному відділенні

    Лікарі кажуть, що Балух вже намагається розгадувати кросворди

    Народна депутатка Ірина Геращенко опублікувала фото з лікарні, де проходить лікування колишній політв'язень Володимир Балух після побиття.

    У себе в Facebook вона повідомила, що Балух поступово відновлюється.

    «Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна», - повідомила вона.

    Тиждень тому Балуха перевели із реанімації в нейрохірургію

    Як повідомлялося 9 жовтня, Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає.

    Нагадаємо, 5 жовтня, Балух вже намагався говорити, але дуже був слабкий.

    23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    Того ж дня 8 вересня  Балуха прооперували

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

     

    Київ Ірина Геращенко бійка напад лікарня Володимир Балух
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