Геращенко показала перше фото Балуха після побиття



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Володимир Балух перебуває в нейрохірургічному відділенні

Лікарі кажуть, що Балух вже намагається розгадувати кросворди

Народна депутатка Ірина Геращенко опублікувала фото з лікарні, де проходить лікування колишній політв'язень Володимир Балух після побиття.

У себе в Facebook вона повідомила, що Балух поступово відновлюється.

«Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає. Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна», - повідомила вона.

Тиждень тому Балуха перевели із реанімації в нейрохірургію.

Як повідомлялося 9 жовтня, Балух опритомнів, проте нічого не пам’ятає.

Нагадаємо, 5 жовтня, Балух вже намагався говорити, але дуже був слабкий.

23 вересня, стан Володимира Балуха, який знаходиться у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги після жорстокого побиття у столичному Гідпропарку, стабілізувався, і лікарі говорять про позитивну динаміку.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Того ж дня 8 вересня Балуха прооперували.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.