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    У Києві поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха

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    Колишній в'язень Кремля Володимир Балух постраждав вночі 8 вересня у столичному Гідропарку - У Києві поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха
    Колишній в'язень Кремля Володимир Балух постраждав вночі 8 вересня у столичному Гідропарку

    Подробиці в найближчу годину пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

    У Києві поліція затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха, що стався вночі 8 вересня. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    «Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха, що стався вночі 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури», – написав Аваков.

    Як повідомлялося, звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Пізніше стало відомо, що Балуху зламали ключицю та руку.

    Як повідомлялося сьогодні, 18 вересня, Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну 

    Нагадаємо, колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку.

    Нагадаємо, Балух досі без свідомості.

    Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    міністр Арсен Аваков напад Twitter поліція Володимир Балух
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