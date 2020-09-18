У Києві поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха



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Колишній в'язень Кремля Володимир Балух постраждав вночі 8 вересня у столичному Гідропарку

Подробиці в найближчу годину пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

У Києві поліція затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха, що стався вночі 8 вересня. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха, що стався вночі 8 вересня. Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури», – написав Аваков.

Як повідомлялося, звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Пізніше стало відомо, що Балуху зламали ключицю та руку.

Як повідомлялося сьогодні, 18 вересня, Балух досі перебуває у стані медикаментозного сну

Нагадаємо, колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко заявив, що Балух в реанімації приходив до тями й намагався зняти пов’язку.

Нагадаємо, Балух досі без свідомості.

Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.