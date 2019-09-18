Банк JPMorgan: Джонсону не вдасться вийти на угоду про вихід Британії під час саміту ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський банк піддав критиці переговорну стратегію Лондона

Американський інвестиційний банк JPMorgan Chase опублікував власні прогнози щодо перспектив виходу Великої Британії із ЄС. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

На думку аналітиків банку уряду Бориса Джонсона не вдасться досягнути прогресу щодо схвалення модифікованої угоди по виходу Великої Британії під час чергового саміту ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Банк JPMorgan Chase піддав критиці переговорну стратегію британського уряду, суть якої в затягуванні оприлюднення деталей свого підходу, а також в спробі отримати поступки із боку Брюсселю шляхом погрози вийти із ЄС без угоди. Аналітики американського банку вважають, що такі погрози із боку Лондона не мають жодної сили, а тому не принесуть бажаного результату.

Між іншим, сьогодні Європарламент погодився відтермінувати Brexit. «ЄС відкритий для можливого продовження періоду переговорів по статті 50 Лісабонського договору, якщо цього вимагатиме Великобританія, за умови, що це виправдано і має конкретну мету, наприклад, уникнення виходу без операції, проведення загальних виборів або референдуму. Вони також додають, що продовження не повинно впливати на роботу і функціонування інститутів ЄС», - йдеться в повідомленні.

У Європарламенті також підкреслили, що сценарій виходу з ЄС «без угоди» не позбавить Великобританію зобов'язань за фінансовими розрахунками та захисту прав громадян, які є необхідними попередніми умовами для схвалення парламентом будь-яких майбутніх відносин між ЄС та Великобританією.

У документі також наголошується, що ніякого перехідного періоду в економічних відносинах з ЄС за відсутності повноцінного угоди не буде.