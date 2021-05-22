Зеленський, у своєму власному розумінні, також є олігархом
Якщо не думати що робиш, можна в процесі пошуку ворогів вийти на самого себе
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Що в розумінні Зеленського олігарх?
Це мультимільйонер, який має свої телеканали і партію, який має монополії і який впливає на політику через посади чи афілійованих осіб.
В розумінні Зеленського, Зеленський – олігарх. А що? Всі формальні ознаки.
Він мультимільйонер, має офшори, телеканал «Квартал 95» і партію «Слуга народа», має посаду президента, обсадив державні крісла і спецслужби своїми друзями чи працівниками власної компанії, яка в своїй сфері має майже монопольне становище і, до того ж, активно торгує з РФ.
Іноді, якщо не думати що робиш, можна в процесі пошуку ворогів вийти на самого себе.
А з олігархами треба боротись не спецзаконами чи санкціями, а зміцненням антимонопольного законодавства, відновленням принципів корпоративного управління і продовженням судової реформи. Інакше це все імітація і заміна старого олігархату на новий. Як у Путіна на початку 2000-х.
Джерело: блог Володимира Ар'єва