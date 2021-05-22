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    Думки вголос

    Зеленський, у своєму власному розумінні, також є олігархом

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський, у своєму власному розумінні, також є олігархом

    Якщо не думати що робиш, можна в процесі пошуку ворогів вийти на самого себе

    Мовою оригіналу

    Що в розумінні Зеленського олігарх?

    Це мультимільйонер, який має свої телеканали і партію, який має монополії і який впливає на політику через посади чи афілійованих осіб.

    В розумінні Зеленського, Зеленський – олігарх. А що? Всі формальні ознаки.

    Він мультимільйонер, має офшори, телеканал «Квартал 95» і партію «Слуга народа», має посаду президента, обсадив державні крісла і спецслужби своїми друзями чи працівниками власної компанії, яка в своїй сфері має майже монопольне становище і, до того ж, активно торгує з РФ.

    Іноді, якщо не думати що робиш, можна в процесі пошуку ворогів вийти на самого себе.

    А з олігархами треба боротись не спецзаконами чи санкціями, а зміцненням антимонопольного законодавства, відновленням принципів корпоративного управління і продовженням судової реформи. Інакше це все імітація і заміна старого олігархату на новий. Як у Путіна на початку 2000-х.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: корупція в Україні олігархи закон Володимир Зеленський
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    Зеленський, у своєму власному розумінні, також є олігархом