Зеленський, у своєму власному розумінні, також є олігархом

Якщо не думати що робиш, можна в процесі пошуку ворогів вийти на самого себе

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Що в розумінні Зеленського олігарх?

Це мультимільйонер, який має свої телеканали і партію, який має монополії і який впливає на політику через посади чи афілійованих осіб.

В розумінні Зеленського, Зеленський – олігарх. А що? Всі формальні ознаки.

Він мультимільйонер, має офшори, телеканал «Квартал 95» і партію «Слуга народа», має посаду президента, обсадив державні крісла і спецслужби своїми друзями чи працівниками власної компанії, яка в своїй сфері має майже монопольне становище і, до того ж, активно торгує з РФ.

Іноді, якщо не думати що робиш, можна в процесі пошуку ворогів вийти на самого себе.

А з олігархами треба боротись не спецзаконами чи санкціями, а зміцненням антимонопольного законодавства, відновленням принципів корпоративного управління і продовженням судової реформи. Інакше це все імітація і заміна старого олігархату на новий. Як у Путіна на початку 2000-х.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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