«Батьківщина» вважає, що заява Гончарука про відставку не має юридичної сили



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Сергій Соболєв про можливу відставку Олексія Гончарука: я не думаю, що ця заява юридична. Я її розглядаю як політичну

Соболєв зазначив, що заяву подано з порушенням закону, оскільки згідно з Конституцією прем'єр та члени Кабміну повинні заявити Раді про відставку

Фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вважає, ща заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку не має юридичної сили. Про це заступник голови фракції Сергій Соболєв повідомив журналістам.

«Я не думаю, що ця заява юридична. Я її розглядаю як політичну. Тому я хотів би поставити запитання прем'єру. Буде заява в парламенті чи не буде? «Якби» я не сприймаю», - сказав він.

Соболєв зазначив, що заяву подано з порушенням закону, оскільки згідно з Конституцією прем'єр та інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді про свою відставку.

Зазначимо, що прем'єрміністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку. При цьому прем'єр зазначив, що чинний склад Кабінету міністрів є командою порядних людей, проте багатьом групам впливу вигідно, щоб це мало інший вигляд.

Також Гончарук наголосив, що основним викликом є остаточне подолання корупції в державному секторі. За його словами, прояви корупції залишилися тільки на нижніх рівнях.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.